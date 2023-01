Dank Vorerfahrung in der Bundeswehr konnte sich Katrin Peuckert bei dem Angriff auf sie selbst verteidigen. Trotzdem fragte sie sich hinterher, ob sie in der Situation richtig gehandelt habe. "Reden ist dann ganz wichtig", meint sie. Mit dem Wachleiter und den Kollegen. Die Möglichkeit, professionelle psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, haben die Rettungskräfte ebenfalls. Präventiv gegen Übergriffe vorgehen könne man jedoch nicht. Oft stecke auch ein Krankheitsbild des jeweiligen Patienten dahinter, sagt die Rettungssanitäterin. Deshalb müsse man vor allem in der Situation richtig reagieren, so Peuckert. Das bedeute, das Umfeld genau im Blick haben, Abstand wahren und zur Not auch mit dem Einsatzrucksack zu agieren, ihn vor den Körper nehmen.