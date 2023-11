Nach dem Aufschwung in den Neunzigern wuchs die Branche ab dem Jahr 2005 stark an. Durch eine Gesetzesänderung ein Jahr davor durften Apotheker neben ihrer Hauptapotheke nun bis zu drei Filialapotheken in der Nähe betreiben. Einige hätten diese Chance genutzt, sagt Danny Neidel von der Apothekerkammer Thüringen. Allerdings sei dabei erstens eine Blase entstanden und zweitens habe eine Verschiebung vom Land in die Stadt stattgefunden, da sich Apotheken und Filialen in Ballungsgebieten mehr lohnen.