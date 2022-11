Im Erfurter Zughafen ist am Mittwochabend der Bundeskulturpreis "Applaus" verliehen worden. Ausgezeichnet wurden mehr als 100 unabhängige Musikclubs in ganz Deutschland sowie Live-Musikprogramme. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Euro Preisgelder vergeben.

Das Team des Weimarer C-Kellers ist für sein Programm in der Kategorie "Beste Musikspielstätten" ausgezeichnet worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit im Boot sind sechs Thüringer Musikclubs. So hat der Weimarer C-Keller in der Kategorie "Beste Musikspielstätten" 30.000 Euro überreicht bekommen - einer von insgesamt 28 angesagten deutschen Live-Musik-Clubs. "Trafo" und "Jazz im Paradies" aus Jena, die Jazzclubs Ilmenau und Nordhausen sowie das Kulturcafé "Franz Mehlhose" in Erfurt sind jeweils als "Beste kleine Spielstätten" ausgezeichnet worden. Sie erhalten jeweils 10.000 Euro.