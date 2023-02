Für die Gewerkschaft IG Metall ist es eine Erfolgsmeldung: Seit für den Jahreswechsel 2021/22 in Thüringen zwischen dem Arbeitgeberverband VMET und der Gewerkschaft vereinbart wurde, dass Unternehmen die Arbeitszeit von den tarifvertraglich vereinbarten 38 Stunden auf das West-Niveau mit 35 absenken können, haben 20 Unternehmen entsprechende Vereinbarungen mit ihren Betriebsräten geschlossen. In der Regel bedeutet das einen mehrstufigen Übergang. Im Fall der Carl Zeiss AG etwa ist vereinbart, dass der Übergang bis Ende 2024 erfolgt sein soll. Wer dann weiterhin mehr arbeiten möchte, bekommt entsprechend mehr Geld.

Ähnliche Vereinbarungen haben auch Bosch in Eisenach, BMW Fahrzeugtechnik in Eisenach, der Sanitärtechnik-Hersteller Viega in Großheringen, der Autozulieferer Musashi in Leinefelde, Kelvion im Altenburger Land, die Samag-Gruppe und einige andere abgeschlossen. Insgesamt fallen mehrere Tausend Beschäftigte unter solche Vereinbarungen. Eine genaue Beschäftigtenzahl konnte die Gewerkschaft auf ihrer Bezirkskonferenz am Dienstag in Weimar aber nicht nennen.