In Baden-Württemberg haben sich in Arbeitgeber und die IG Metall auf ein Lohnplus in der Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Die Gewerkschaft will dies nun auf Thüringen übertragen. Auch die Arbeitgeber sind dafür. Der IG Metall-Bezirk Mitte will den im Südwesten erzielten Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie zügig auf Thüringen übertragen. Dafür habe sich die Verhandlungskommission ausgesprochen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft MDR THÜRINGEN am Freitag. Der Pilotabschluss sei ein tragfähiger Kompromiss.