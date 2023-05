Nach der Absage des 50-Stunden-Warnstreiks bei Deutscher Bahn und DB Netz läuft der Bahnverkehr weitgehend normal. Das Bahnunternehmen Abellio wird dagegen bestreikt. Nach Angaben eines Sprechers fahren in Thüringen die meisten Züge, es gebe jedoch Ausfälle.

Via Twitter meldete Abellio Ausfälle zwischen Jena und Saalfeld sowie zwischen Eisenach, Erfurt und Leipzig. Deswegen werde Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Eisenach und Gotha sowie zwischen Gotha und Weimar angeboten wird.

Der Abellio-Sprecher sagte, auffällig sei, dass wenig Fahrgäste unterwegs seien. Viele Menschen hätten sich auf einen flächendeckenden Streik eingestellt. MDR-Reporter, die etwa zwischen Weimar und Erfurt unterwegs waren, berichteten, es seien deutlich weniger Fahrgäste unterwegs gewesen als an einem gewöhnlichen Montag.

Am Sonnabend hatten sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main auf einen Vergleich verständigt. Die EVG sagte ihren 50-Stunden-Warnstreik ab Sonntagabend daraufhin für die Deutsche Bahn ab , hielt den Streikaufruf aber für andere Eisenbahnunternehmen aufrecht. Die Bahn und ihre

Bei der Deutschen Bahn selbst lief der Betrieb am Montagmorgen nach eigenen Angaben weitgehend planmäßig an. Im Fernverkehr würden rund 90 Prozent der geplanten Züge fahren, teilte eine Sprecherin mit. Der Regional- und S-Bahnverkehr laufe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weitgehend ohne Einschränkungen.