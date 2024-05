Probleme für Wohnmobile Ärger wegen Baustelle vor Campingplatz in Weida

Es herrscht ein kleines Chaos vor dem Campingplatz Weida. "Ich steh hier oben an der Kreuzung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu Ihnen auf den Campingplatz komme." Solche Anrufe bekommen die Betreiber Uwe Reichelt und Günther Kluge seit neustem regelmäßig.

Eigentlich lässt sich auf dem Naturcampingplatz "An der Aumatalsperre" in Weida im Landkreis Greiz prima Urlaub machen. Dieses Jahr gibt es nur ein Problem. Eine rund 100 Meter lange Baustelle auf der eigentlichen Zufahrtsstraße am Grochwitzer Weg erschwert seit März die Zufahrt zum Camingplatz.