Auch in Thüringen hat am Donnerstagmorgen der Lokführerstreik im Personenverkehr begonnen. Es seien starke Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr in Mitteldeutschland zu erwarten, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Es gebe aber ein Grundangebot mit vereinzelten Verbindungen. Fahrgäste sollen sich vor ihrer Reise über den Fahrplan informieren.