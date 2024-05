So gut wie jede bebaubare Fläche in Ulm ist mittlerweile in kommunalem Eigentum. Das entspricht etwa einem Drittel des Stadtgebiets. Auf diese Weise geht die baden-württembergische Großstadt gegen Grundstücksspekulationen und exorbitant steigende Preise vor. Wer hier bauen will, muss den Boden von der Stadt kaufen. Wer dann nicht baut, muss ihn zurückgeben. Und zwar zum vorherigen Kaufpreis.