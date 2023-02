"Wir müssen auch gucken, dass wir mit dem Geld so umgehen, dass wir damit beschaffen, was für die eigentliche Aufgabe der Feuerwehr notwendig ist. Und an dieser Stelle sehen ich noch keine Priorität", sagt Maier. Unterstützung für diese Position bekommt der SPD-Minister vom Landesfeuerwehrverband. Von dort heißt es schriftlich: "Für Dashcams in Einsatzfahrzeugen sehen wir im Moment in Thüringen keine Notwendigkeit."