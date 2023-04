Am Montag hatten zahlreiche Busfahrer in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg gestreikt. Ein Drittel der Belegschaft war dem Aufruf von Verdi gefolgt. Ob die Gewerkschaft die weiteren Verhandlungen wieder mit Warnstreiks begleiten will, sei am Dienstag nicht mitgeteilt worden. Der Verband warb dafür, die Streiks langfristig anzukündigen. Dies sei zum Warnstreik am 17. April nicht passiert, so dass viele Grundschulkinder vergeblich auf ihren Schulbus warteten.