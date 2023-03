Patienten des Helios-Klinikums in Erfurt müssen am Freitag mit Einschränkungen rechnen. Anlass ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Mit der Aktion soll in den laufenden Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen Druck auf die Klinikleitung ausgeübt werden. Die Beschäftigten hielten die Gesundheitsversorgung unter widrigsten Umständen am Laufen, ihr unermüdlicher Einsatz müsse honoriert werden - auch finanziell, erklärte Gewerkschaftssekretär Hannes Gottschalk am Donnerstag.