Für gutes Gebäck brauche es gute Butter, sagt Klaus Wagner, Präsident des Thüringer Bauernverbandes. Das treibe die Butterpreise weiter in die Höhe. Erst, wenn die Nachfrage nach den Feiertagen nachlasse, könnte der Preis wieder nach unten gehen.

Laut Bauernverband mussten in den vergangenen drei Jahren ein Viertel der Betriebe aufgeben, da der Milchpreis die laufenden Kosten nicht gedeckt hat. Die seien auch durch strenge Auflagen in die Höhe getrieben worden. Mittlerweile gibt es in Thüringen gerade noch rund 83.000 Milchkühe. Vor zehn Jahren waren es noch mehr als 112.000 Kühe.