Die CDU und ihr Vorsitzender Mario Voigt hoffen bei der anstehenden Landtagswahl 2024 auf eine Mehrheit für eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. In den jüngsten Wahlumfragen waren für den Freistaat allerdings keine Mehrheiten ohne Einbeziehung der AfD oder der Linken in Sichtweite. Derzeit regiert in Thüringen eine Minderheitskoalition aus Linke, SPD und Grünen.