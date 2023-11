Landrätin Christiane Schmidt-Rose ist neue CDU-Kreisvorsitzende im Weimarer Land. Auf dem Kreisparteitag der Union in Pfuhlsborn erhielt die Kommunalpolitikerin knapp 75 Prozent der Stimmen. Es hatte keine weiteren Kandidaten für den Vorsitz gegeben. Sie folgt damit auf den langjährigen Kreisvorsitzenden Mike Mohring , der wegen Vorwürfen um die Abrechnung seiner Geburtstagsfeier politisch angeschlagen ist.

An Mohrings Nominierung für die Landtagswahl im kommenden Jahr wird dem Vernehmen nach dagegen "nicht gerüttelt". Landrätin Schmidt-Rose möchte sich zudem ausdrücklich weiterhin in der Kommunalpolitik engagieren. Sie tritt im Frühjahr 2024 erneut für das Amt der Landrätin im Weimarer Land an.