Er sei sehr froh, dass das Verfahren abgeschlossen sei, sagte Mario Voigt MDR THÜRINGEN. Das Ende der Ermittlungen zeige, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. Laut Voigt waren die vergangenen Monate für ihn und seine Familie bedrückend. Der CDU-Chef will sich jetzt voller Kraft an die politische Arbeit machen. Es gehe darum, die Probleme zu lösen, die den Menschen Sorgen machten.