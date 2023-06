Linke-Fraktionschef Steffen Dittes sieht in den CDU-Forderungen ein positives Zeichen. Wenn die Union jetzt damit an die Öffentlichkeit geht, sei sie offenbar bereit, mit Rot-Rot-Grün über den Etat 2024 zu beraten. Dittes erwarte zudem Vorschläge, wie die CDU die geforderten Mehrausgaben finanzieren will.

Linke-Fraktionschef Steffen Dittes hatte schon im Januar einen gemeinsamen Fahrplan mit der CDU für den Haushalt 2024 gefordert. (Archivbild) Bildrechte: dpa