Als Grund für den Preisanstieg seit 2018 führen die Vertreter der Anbieter sozialer Dienste unter anderem stark gestiegene Personalkosten an. Demnach ist in den vergangenen Jahren das Lohnniveau in der Pflege in den ostdeutschen Ländern dem der westdeutschen angenähert worden. In den Jahren davor habe ein Personal-Überangebot zu geringeren Löhnen geführt.