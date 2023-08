Mehr als jeder zweite Thüringer will laut CDU-Landeschef Mario Voigt den politischen Wechsel. Das aber funktioniere nur mit der Union, sagte er im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. Dass die CDU in Thüringen in Umfragen auf einem niedrigen Niveau stagniert, liege an den derzeitigen Krisen. "Die Leute haben die Schnauze voll davon, dass wir eine Inflation haben, dass wir den Krieg in der Ukraine haben, dass wir eine Situation haben, wo die Leute am Monatsende weniger im Portemonnaie haben."