Am 19. September 2022 veröffentlicht Voigt die Bilanzen seiner Beratungsfirma. Er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, die genauen Vorwürfe kenne er aber nicht, teilte er mit. Der CDU-Chef verweist darauf, dass er seinen Informationspflichten immer nachgekommen sei.

So habe er auf den Internetseiten des Landtags über seine Nebentätigkeiten informiert - etwa über seine Beratungsfirma in Jena. Die Abschlüsse der GmbH seien von Wirtschaftsprüfern kontrolliert worden. Die Staatsanwaltschaft Erfurt will zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht sagen, was Voigt vorgeworfen wird.

Es dauert fast über eine Woche, bis der offizielle Beschluss des Justizausschusses zur Aufhebung der Immunität die Staatsanwaltschaft Erfurt erreicht. Voigt ist inzwischen durch die öffentliche Berichterstattung informiert.

Die "Thüringer Allgemeine" und MDR THÜRINGEN hatten über die Hinweise berichtet, dass Voigt in die Auftragsvergabe der EVP-Kampagne an eine Firma involviert gewesen sein soll. Dafür soll er von der Firma Geld erhalten haben - was die Staatsanwaltschaft als Verdacht auf Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr wertet.

Am 22. September teilte die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft in Jena mit, dass das Verfahren gegen den Ex-CDU-Politiker Mark Hauptmann wegen des Vorwurfs der Abgeordnetenbestechung im Zusammenhang mit den Maskendeals am 5. September 2022 eingestellt worden sei.