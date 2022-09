Die Forderungen, die auf den Transparenten der Demonstranten zu sehen waren, sind weit gefächert - eine Frau trägt ein Schild mit der Aufschrift "Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden". Am Ende des Aufzuges ist Steffen Teichmann in den Reihen der Demonstranten. Er hatte die Demonstration in der Vergangenheit mehre Male angemeldet und spricht über seine Probleme, die ihn auf die Straße führen. Es sind Sorgen um die massiv steigenden Energiepreise, die Menschen in Existenzangst versetzen, so Teichmann. Auch in der Coronapolitik der letzten Jahre sei einiges schief gelaufen. Man müsse jetzt miteinander reden, sagt Teichmann, fügt aber an, dass man in Berlin das wohl nicht hören wolle.