Und so äußert sich der Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau, Thomas Brockmeier, sehr abwägend über all die offenen Briefe und Proteste einzelner Unternehmer: "Ich finde diese Briefe und Aktionen als Signal an die Berliner Politik durchaus wichtig. Denn sie sind ja ein echter Notruf. Und Notrufe sollte man immer ernst nehmen. Das gilt im Alltagsleben wie auch in der Politik. Über Form und Stil lässt sich immer streiten." Und über Inhalte auch – und da sei seine Meinung auch eine andere, ergänzt Brockmeier.