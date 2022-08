Die Liste der Zugausfälle in Thüringen wird immer länger. Wie die Deutsche Bahn informiert, gibt es ab Freitag zusätzliche Einschränkungen auf den Strecken Erfurt - Nordhausen und Erfurt - Kassel-Wilhelmshöhe. Als Gründe werden kurzfristige Krankmeldungen angegeben, Stellwerke können nicht mehr wie gewohnt besetzt werden.

Seit Beginn der Woche hatte es zwischen Erfurt und Nordhausen Einschränkungen im Regionalverkehr gegeben. Bildrechte: dpa

Aufgrund der Personalausfälle bleibt der Zugverkehr zwischen Nordhausen und Erfurt auf der Linie RE 55/56 noch bis Sonntag eingeschränkt. Ab 14 Uhr fallen die Züge zwischen Straußfurt und Sondershausen komplett aus. Es werde geprüft, ob kurzfristig Ersatzverkehr eingerichtet werden kann, so die Bahn. Auf dieser Strecke sind nach Angaben der Bahn gleich mehrere Stellwerke nicht wie gewohnt arbeitsfähig. Auf der Strecke werden außerdem ab Montag zwischen Ringleben-Gebesee und Sondershausen längere Zeit keine Züge fahren.

Ebenfalls bis einschließlich Sonntag fahren auf den Regionalverbindungen RE16/RE17 zwischen Erfurt und Weimar Ersatzbusse, mit Zusatzhalten in Vieselbach und Hopfgarten.

Bahn will Personal für Stellwerke qualifizieren - Zugverkehr in Nordthüringen zwei Wochen unterbrochen

Die Deutsche Bahn will für die vakanten Stellwerke in Nordthüringen nun schnell weiteres Personal qualifizieren. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Demnach sollen Mitarbeiter kurzfristig so qualifiziert werden, dass sie im Bedarfsfall flexibler auf unterschiedlichen Stellwerken eingesetzt werden können.

Deshalb können laut Bahn aber einige Stellwerke auf dem Abschnitt Ringleben-Gebesee - Sondershausen (RE55/56) vorübergehend nicht besetzt werden. Vom 15. bis zum 28. August und danach an den September-Wochenenden sowie am 1./2. Oktober gibt es keinen Zugverkehr auf dem betroffenen Abschnitt. Auch am 20. September gibt es keine Verbindungen auf der Strecke. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei geplant, hieß es.