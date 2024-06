Schon zweimal in Folge konnte Thüringen punkten: 2023 landete die Mehrtagestour SaaleHorizontale , die einmal rund um Jena führt, mit großem Abstand auf Platz 1. Die rund elf Kilometer lange "Gipfel- und Aussichtstour" in Bad Tabarz im Kreis Gotha erhielt den Titel für die schönste Tageswanderung 2022.

Einstieg zum Wanderweg ist direkt an der Skiarena Silbersattel in Steinach. Der Griffelpfad beginnt wenige Meter hinter dem Parkplatz. Der Naturpark Thüringer Wald hat ein schönes Tor hingebaut und man kann den Einstieg in den Griffelpfad kaum übersehen. Er ist ein Rundweg und man kommt wieder in der Skiarena an.