Die Polizei will verstärkt gegen sogenannte Drift-Partys bei Oberhof vorgehen. Sie kündigte an, auf den Parkplätzen der Region häufiger Streife zu fahren. Erst am Freitag hatten sich rund 150 Autofahrer am verschneiten Grenzadler zum illegalen Driften verabredet. In den Sozialen Medien war für das Treffen geworben worden. Beim Driften geht es darum, das eigene Fahrzeug absichtlich so zu steuern, dass es seitwärts durch Kurven rutscht.