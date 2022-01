Die Polizei ist am Wochenende gegen eine illegale Autoveranstaltung in Oberwiesenthal vorgegangen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, ging am Sonnabend gegen 21 Uhr ein Hinweis ein, dass sich auf dem Parkplatz der Fichtelbergstraße Autofahrer zum sogenannten Driften versammelt haben.



Die Polizeibeamten forderten die Teilnehmenden auf, den Parkplatz zu verlassen. Die zumeist jungen Autofahrer und Fahrerinnen ignorierten den Angaben zufolge die Aufforderung und verhielten sich zunehmend aggressiv. "Durch einen bekannten Tatverdächtigen wurde den Polizeibeamten zugerufen, dass sie wegfahren sollen, andernfalls werde man den Funkstreifenwagen drehen. Ein weiterer Tatverdächtigter driftete mit seinem Auto auf den Funkstreifenwagen zu. Aufgrund der aufgeheizten Grundstimmung forderten die Polizeibeamten Verstärkung an", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei nahm von den Anwesenden Personalien auf. Bildrechte: nonstopnews