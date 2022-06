Nahe der A4 im Weimarer Land ist am Freitagabend ein Auto komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei war ein 34-Jähriger mit dem hochmotorisierten Sportwagen beim Driften in einer Kurve bei Schellroda von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete im Straßengraben und ging in Flammen auf.

Das Auto des 34-jährigen ging bei dem Unfall in Flammen auf. Bildrechte: Polizei Thüringen