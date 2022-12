Der Strom an den "Shared Area"-Säulen kostet zum Beispiel am Standort im Studiopark des KinderMedienZentrums (KMZ) in Erfurt aktuell rund 39 Cent pro Kilowattstunde. An einer öffentlichen Ladesäule sei der Preis meist zwischen 30 und 100 Prozent teurer, als der aktuelle Hausstromtarif. Die Ladesäulen müssen sich die Bewohner aber teilen und sollten ihre Autos also nicht unnötig lange auf dem Ladeparkplatz stehen lassen.

Seit März 50 Ladepunkte aufgestellt

QR-Code oder Handy: Den Ladevorgang startet man per QR-Code übers das Smartphone. Bildrechte: MDR/Anna Hönig Das Pilotprojekt hat im März diesen Jahres die ersten Ladestationen in Suhl aufgestellt. Mittlerweile gibt es rund 50 Ladepunkte in Thüringen an insgesamt zwölf Standorten. Neben Suhl sind das Ilmenau, Erfurt und Rudolstadt. Bevorzugt stehen diese bisher in Wohngebieten, seit Oktober gibt es aber auch sechs Ladepunkte am Studiopark des KMZs in Erfurt, um eine gewerbliche Nutzung zu prüfen.