Zunächst ein Blick in die E-Auto-Innereien: Warum dauert das Laden der E-Auto-Akkus so lange? Beim Laden einer Lithium-Ionen-Batterie wandern die Lithium-Ionen von einer Seite des Geräts, der Kathode, zur anderen, der Anode. Würden die Lithiumionen schneller wandern, lädt die Batterie zwar schneller. Wenn dabei die Lithiumionen aber nicht komplett in die Anode wandern, sondern sich Lithium-Ablagerungen bilden, führt das zum frühzeitigen Ausfall der Batterie oder zur Abnutzung der Kathode, die Risse bekommt. Also wie entwickelt man den optimalen Ladevorgang für verschiedenste Batterien, die schneller laden, ohne Schaden zu nehmen?