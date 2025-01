Wegen der hohen Ernteausfälle im vergangenen Jahr verzichten die Winzer im Anbaugebiet Saale-Unstrut in dieser Saison auf Eiswein. Dem Weinbauverband Saale-Unstrut sei kein Winzer bekannt, der die Rarität produzieren wolle, teilte ein Sprecher mit.

Anders als in zu milden Wintern sind dieses Mal nicht fehlende Minusgrade das Problem, sondern fehlende Trauben. Die Winzer in Saale-Unstrut hatten durch Frostschäden im vergangenen Frühjahr in diesem Weinjahr hohe Ertragseinbußen von bis zu 90 Prozent erlitten. Die verbliebenen Trauben seien entweder als Qualitäts- oder als Prädikatswein ausgebaut worden.