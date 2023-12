Ab Freitag gelten neue Regeln für die Angaben auf den Weinetiketten. Laut EU-Verordnung müssen künftig auch Nährwert und Zutaten auf die Etiketten, wie dies bei anderen Lebensmitteln schon lange gilt. Felix Hößelbarth vom Weinbauverband Sachsen sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, die Regel gelte nur für nach dem 8. Dezember hergestellte Produkte. Konkret bedeutet das, dass der Wein-Jahrgang 2023 davon nicht betroffen ist. Der Most ist seit der Lese bereits in Tanks und Fässern zu fertigem Wein vergoren. Eine weitere Reife bleibt davon unberührt.

Hößelbarth erklärt, lediglich Eiswein, der eventuell in den kommenden Wochen noch gelesen wird, falle bereits unter die neue Verordnung. Beim Sekt sieht die Sache anders aus: Dieser gilt erst als fertig hergestellt, wenn die zweite Gärung in der Flasche abgeschlossen ist. Damit dürften alle Schaumweine des Jahrgangs 2023 unter die neue Verordnung fallen - da nach traditioneller Flaschengärung hergestellte Sekte nach dem Weingesetz mindestens neun Monate in der Flasche auf der Hefe liegen müssen.