Später Frost Bauern erwarten dieses Jahr deutlich weniger und schlechteren Wein

29. Mai 2024, 07:06 Uhr

Die Weinlese in Mitteldeutschland wird in diesem Jahr wegen eines späten Frosts nicht ertragreich sein. Maximal 20 Prozent einer gewöhnlichen Ernte prognostiziert der Weinbauernverband Saale-Unstrut. Der Bund will die Weinbauern finanziell nicht unterstützen. Langfristige Lösungen gibt es, diese brauchen aber Zeit.