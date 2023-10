Weinbau Saale-Unstrut-Winzer erwarten überdurchschnittliche Ernte

Für die Weinbauern im Saale-Unstrut-Gebiet ist es ein gutes Jahr. Die Winzer in Thüringen und Sachsen-Anhalt können in diesem Jahr ein überdurchschnittliches Ernteergebnis einfahren. Auch für eine gute Qualität passt in diesem Jahr alles.