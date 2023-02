"Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen." Der Landtagsabgeordnete Mike Mohring (CDU) bringt es auf den Punkt. Dabei kam der Änderungsantrag für den Haushalt 2023 ausgerechnet aus den Reihen seiner eigenen Partei. "Augenscheinlich haben nicht alle genau gewusst, was sie da streichen."

"Hinter der vermeintlich kleinen Position versteckt sich ein ganzes Paket wichtiger Aufgaben und Stellen", sagt auch der Bürgermeister der Gemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß (CDU). Auch seine Kita ist betroffen. Heß kämpft für die Qualität seines Eltern-Kind-Zentrums (ThEKiZ). Sang- und klanglos wurde die Fachberatung für sämtliche 70 Thüringer Eltern-Kind-Zentren im Haushalt 2023 gestrichen. 200.000 Euro wurden eingespart.

Leiterin der Kita Spatzennest in Berlstedt

"Verheerend", findet unter anderem Julia Schlegel, die die Kita Spatzennest in Berlstedt im Weimarer Land leitet. "Ohne Fachberatung sind wir aufgeschmissen. Sie ist quasi der Kopf, wenn wir der Körper sind. Nun sind wir kopflos."

Seit rund acht Jahren ist ihre Kita ein zertifiziertes Eltern-Kind-Zentrum. "Das Einzige im Kreis Weimarer Land." Die Kita ist ein wichtiger Player in der Sozialraumplanung. "Wir vernetzen Kindergärten, Eltern und Berater. Wir sind als Ansprechpartner für alle da", so Schlegel.

Im "Spatzennest" leistet Dennis Zimmermann die ThEKiZ-Koordinierungsarbeit. Er hat Workshops für Eltern auf die Beine gestellt. "Töpferkurse, Erste-Hilfe-Vorträge oder Singnachmittage haben wir im Programm. Hier kommen die Eltern ins Gespräch und vernetzen sich. Hier verbringen Familien ihre Freizeit." Dabei spricht die Kita explizit nicht nur Eltern aus Berlstedt an.

Die Karte zeigt die Standorte der 70 Eltern-Kind-Zentren in Thüringen.

Die Karte zeigt die Standorte der 70 Eltern-Kind-Zentren in Thüringen.

Die Karte zeigt die Standorte der 70 Eltern-Kind-Zentren in Thüringen. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Familien aus der gesamten Landgemeinde Am Ettersberg sind willkommen. "Gerade auf dem flachen Land macht ein ThEKiZ Sinn", pflichtet Ulrike Lüneburger bei. Bis zuletzt war sie Fachberaterin und hat ThEKiZ-Einrichtungen betreut. "Nicht alle Eltern wollen und können ihre Kinder zu Vereinen in die umliegenden Städte fahren. ThEKiZ schafft Strukturen vor Ort und sorgt dafür, dass Familien auch langfristig auf dem Land wohnen bleiben."

Die Eltern-Kind-Zentren sind Bindeglieder zwischen Kindergärten , Mehrgenerationenhäusern, Ärzten, Vereinen, Schulen und vielen anderen Einrichtungen. Sie schaffen Angebote, die auch niederschwellig sein können. "Und sei es nur ein Elterncafé, in dem sich Familien begegnen, ins Gespräch kommen, die sonst vielleicht nur aneinander vorbeigelaufen wären. Dort werden Ideen entwickelt", berichtet Kita-Chefin Schlegel.

Ihr fehlt die Fachberatung bereits jetzt. "Eine Kita aus Apolda hat mich kontaktiert. Auch sie will ThEKiZ werden, doch ich kann sie nicht an die Hand nehmen. Dafür habe ich nicht die Zeit." Auch die Sozialplanerin des Landkreises, Antje Schmerbauch, kann diese Aufgabe nicht allein übernehmen. "Wir brauchen die Fachberater als Ausgangspunkt, als Starthilfe."

Bedarf für neue Eltern-Kind-Zentren sieht Schmerbauch an vielen Stellen. In ihrem Bereich, dem Weimarer Land, fallen ihr mehrere Beispiele ein - Kindergärten in sozialen Brennpunkt-Gegenden oder Kitas, die viele Migrantenkinder betreuen.