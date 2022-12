In der Generaldebatte warf CDU-Fraktionschef Mario Voigt der rot-rot-grünen Koalition vor, in ihrem im Sommer vorgelegten ersten Haushaltsentwurf die Interessen der Kommunen zu wenig berücksichtigt zu haben. Auf deren Forderungen nach Unterstützung wegen steigender Kosten unter anderem durch die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine habe die Landesregierung "nach Gutsherrenart" reagiert, sagte er. Zudem würden vor allem die kleinen Gemeinden, in denen die Mehrzahl der Einwohner Thüringens lebe, nicht angemessen finanziell vom Land unterstützt. Die CDU habe dafür gesorgt, dass vor allem im Bereich der Krisenvorsorge für die Bürger und Unterstützung für die Kommunen "Reparaturen" am Haushalt vorgenommen worden seien.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt im Gespräch mit Ministerpräsident Bodo Ramelow Bildrechte: dpa