Landtag Weg für Thüringer Rekord-Haushalt 2023 ist frei

Hauptinhalt

Wochenlang wurde um den Haushalt 2023 in Thüringen gestritten. Zeitweise sah es so aus, als wenn er vor dem Jahresende nicht mehr beschlossen wird. Nun kann der Landtag am 22. Dezember dafür sorgen, dass ab 1. Januar Geld fließt.