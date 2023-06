Verbesserte Infrastruktur für Ladesäulen

Ministerpräsident Bodo Ramelow wird beim Jubiläumsfest nicht müde, den Erfolg zu loben. Richtig sei es gewesen, dass sich die störrischen Thüringer aufgemacht hätten, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Risiken seien deshalb vertretbar. Dass nicht alle beteiligten Kommunen glücklich sind, bleibt heute weitgehend ausgeblendet. Eine Handvoll will ihre Anteile zu Geld machen, auch weil längst nicht alle ausgeschütteten Gewinne direkt auf ihren Konten landen. Doch kaufen müssten andere Kommunen in der Beteiligungsgesellschaft. 100.000 Ladevorgänge im Jahr verzeichnete es an den TEAG-Ladesäulen pro Jahr an unseren Ladesäulen für Elektroautos Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Parallel geht der Ausbau neuer Geschäftsfelder voran. Neben Netzen für Strom, Gas und Internet baut die TEAG auch Ladesäulen auf. Das wäre eigentlich schon reichlich zu tun. Doch ab dem Spätsommer 2021 gerieten die Energiemärkte durcheinander. Bei den Energiehändlern der TEAG ist zu erfahren, dass man zu dieser Zeit erstmals festgestellt habe, dass etwas nicht stimmt, weil die Preise plötzlich binnen Stunden extreme Sprünge machten.

Schon damals habe der russische Staatskonzern Gazprom seine Gasspeicher in Deutschland nur zögerlich befüllt. Im Februar marschierte die russische Armee in der Ukraine ein. Der Westen verhängte Sanktionen, Deutschland und andere bezogen weiter Gas. Doch die Lieferungen stockten, wohl auch als Vergeltung für die Sanktionen. Dann schob Russland wochenlang eine defekte Gasturbine vor, um einen Lieferstopp zu erklären. Schon da explodierten die Preise – und dann die Pipeline in der Ostsee.

Neu-Investitionen sind geplant

Die zwischenzeitlich extremen Preissteigerungen reichte man an die Kunden weiter. "Aber unsere Gewinne sind auf dem gleichen Niveau geblieben wie in den Vorjahren", sagt der Vorstandschef. Man habe sich also nicht bereichert. Auch die Strompreise sind extrem gestiegen, vor allem zwischenzeitlich in der Grund- und Ersatzversorgung. "Ging nicht anders", sagt Reindl. Discounter-Lieferanten hätten von heute auf morgen tausende Kunden in Thüringen aus ihren Verträgen geworfen. Für die habe man kurzfristig Strom zukaufen müssen – und das war zwischenzeitlich extrem teuer.