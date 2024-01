Mario Gräfe legt heute mal selbst Hand an - unter dem kritischen Blick einer Mitarbeiterin macht er sich an zwei Blechen Marzipanschnitten zu schaffen. Die flüssige Schokoladenglasur glänzt. Der Konditormeister hantiert mit weißer Schokolade für ein Muster. Längsstreifen, die anschließend mit dem Messer alle paar Zentimeter in die eine oder andere Richtung gezogen werden. "Wenn die Schokolade zu kalt ist, ist sie zu fest. Ist sie zu warm, wird sie grau", brummt er konzentriert. Am Ende gibt es doch ein paar kleine Stellen, an denen es nicht perfekt aussieht. "Ich mache das leider nicht mehr jeden Tag", sagt er.

Als Chef des Bäckerei- und Konditoreibetriebs Kaffeehaus Gräfe GmbH & Co. KG mit Sitz in Eisenberg, der an neun Verkaufsstandorten und der zentralen Backstube etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, hat er nicht nur mit der Handwerkskunst zu tun. Vor dem Morgengrauen sind die Bäcker in der Backstube, später kommen die Konditorinnen. Und natürlich überall Verkaufspersonal. Es sei schon eine Herausforderung, allen gerecht zu werden.

Viele wollen weniger als 40 Wochenstunden arbeiten

Gräfe berichtet, längst nicht alle wollten heute in Vollzeit arbeiten, auch fürs Wochenende sei es manchmal schwierig, den Dienstplan zu füllen. Der Generationenwechsel beim Personal treibe diese Entwicklung an. Für jüngere Leute, zum Beispiel für Mütter, seien 40 Stunden oft nicht mehr gewollt. "Aber wir wollen die Leute natürlich auch langfristig halten und nicht verheizen." Die Zeiten seien nun mal anders als früher, sagt er. Aber das gehöre zum Unternehmersein dazu. Es führt unter anderem dazu, dass es am Sonntag keine Brötchen gibt, sondern nur Kuchen und Torten. "Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das recht gut hin."

Ein zentraler Ofen spart Kosten

Fahrer bringen die fertig gebackene Ware in die Filialen, unter anderem nach Bürgel und Jena. "So sparen wir immerhin beim Backen etwas Energie, weil nicht in jeder Filiale immer wieder der Ofen angemacht werden muss", sagt er. Gegenüber anderen Bäckereien sei das ein klarer Vorteil. Drei bis vier Prozent seiner Kosten seien Energiekosten, bei Filialbäckern mit Elektro-Öfen liege der Anteil bei fünf bis sieben Prozent.

Und die Energiekosten sind seit einigen Wochen eine noch größere Sorge als zuvor. "Wir hatten uns halbwegs auf alles eingestellt“, sagt er. Dann kam der Haushaltskompromiss der Bundesregierung. Weil ein Zuschuss des Bundes zu den Netzentgelten der Stromnetzbetreiber wegfällt, müssen ab Januar alle Stromkunden mehr zahlen. Zudem steigt die CO2-Abgabe statt von 30 auf 40 gleich auf 45 Euro. Auch das wird sich auf die Energiepreise auswirken. Teilweise werden die Öfen bei Gräfe schließlich mit Erdgas betrieben.

Teigrohling auf 92 Grad erhitzen

"Um einen Teigrohling von 20 Grad auf 92 Grad Kerntemperatur zu bringen, da kann ich nicht einfach einsparen." Die Energie müsse eben aufgebracht werden. Wie er mit den höheren Kosten umgeht, weiß Gräfe noch nicht. Preiserhöhungen habe es im vergangenen Jahr schon gegeben. "Das ist gerade die letzte Option. Die Kunden werden ja nicht verpflichtet, bei mir zu kaufen. Manche sagen dann, das ist mir jetzt zu viel. Für manche sind auch höhere Preise in Ordnung, aber ich habe Verständnis für jeden, der sagt, dann halt nicht. Oder nicht mehr so oft."