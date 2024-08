Bildrechte: picture alliance / dpa | Martin Schutt

Energieerzeugung Welche Rolle Thüringer Pumpspeicher-Kraftwerke bei der Energiewende spielen

14. August 2024, 05:00 Uhr

Ein MDR-AKTUELL-Hörer hat gelesen, dass der Energieversorger EnBW in Baden-Württenberg für 280 Millionen Euro ein sogenanntes Pumpspeicherwerk ausbaut. Er fragt sich darum, wie es um die Thüringer Pumpspeicherwerke in Goldisthal und Hohenwarte steht und ob sie eine Zukunft haben. Betreiber Vattenfall investiert schon seit einigen Jahren mehrere Millionen Euro in das ältere der beiden Kraftwerke. Die nächste Maßnahme ist bereits in Planung.