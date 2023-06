Rund 100 Mitarbeiter des Energiekonzerns Vattenfall in Hohenwarte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und in Goldisthal im Kreis Sonneberg sind am Donnerstagmittag für zwei Stunden in den Warnstreik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie sagte, fordern die Mitarbeiter zehn Prozent mehr Lohn und eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Bei Vattenfall Wasserkraft in Thüringen arbeiten rund 200 Menschen. Zum Streik aufgerufen wurde außer in Goldisthal und Hohenwarte auch an den anderen Vattenfall-Standorten in Mitteldeutschland: Markersbach und Niederwartha in Sachsen sowie in Wendefurth in Sachsen-Anhalt. Die Tarifverhandlungen sollen am 14. Juni in Hamburg fortgesetzt werden.