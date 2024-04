Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Betrugsmasche Abzocke mit Enkeltrick und Schockanrufen in Thüringen gestiegen

Hauptinhalt

17. April 2024, 19:29 Uhr

Täglich sind es in Thüringen im Schnitt 15 Anrufe oder Nachrichten per Internet, mit denen Betrüger versuchen, an Geld zu kommen. Die Dunkelziffer ist hoch.