Es ist Freitag nach Maria Himmelfahrt in einem kleinen Ort in Bayern. Werner H. (Name durch die Redaktion geändert) liest in der Zeitung, als gegen 10 Uhr das Telefon klingelt. "Eigentlich gehe ich nicht an unbekannte Telefonnummern, da werde ich misstrauisch, aber ich habe einen anderen Anruf erwartet. Als ich abnahm, hörte ich sofort die Stimme meiner Tochter."

Schock am Telefon: "Papa, Papa, du musst mir helfen"

Mit einer Stimme, die sich fast überschlägt vor Aufregung, weinend und verzweifelt, meldet sich vermeintlich seine hunderte Kilometer entfernt in Mitteldeutschland lebende Tochter: "Papa, Papa, du musst mir helfen, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ich habe eine Frau überfahren, die ist jetzt tot. Ich brauche deine Hilfe." Werner H. verfällt in Schock und kann gar nicht recht auf die Tochter eingehen.

Daraufhin meldet sich eine Polizistin, es würden noch persönliche Daten der Tochter benötigt, die hier im Revier sitze. Noch geschockt, übermittelt der Vater Namen und Geburtsdatum. "Dann wollte ich meine Tochter noch einmal sprechen", berichtet Werner H., "Aber die Polizistin sagte, das wäre jetzt nicht möglich, sie ist komplett durch den Wind. Ich würde in zehn Minuten einen Rückruf erhalten." Doch dazu kommt es nicht.

Deep-Fake: Schockanrufe mit neuer Qualität

Der geschockte Vater ruft seine Frau an. Diese bleibt gelassen und beruhigt ihren Mann. "Meine Frau hat unsere Tochter angerufen, die in aller Ruhe unbeschadet in ihrer Wohnung auf ein Paket wartete", sagt Werner H. Also kein Unfall, keine Tote und keine Polizei. Ein sogenannter Schockanruf, wie er jeden Tag in Deutschland passiert. Nur die Qualität der Anrufe ist nun eine andere.