Dann gibt es vor Ort das Team von Abholern. Das sind zwei bis drei Personen, die sich im regionalen Umfeld des Angerufenen bewegen müssen. "Wenn wir einmal einen Fall mit Telefon-Trickbetrug in einer Region haben, ploppen meistens noch ganz viele weitere auf. Das zeigt, dass man über diese Callcenter versucht, eine Vielzahl von Personen anzurufen", erklärt Patrick Martin.

Ob die Recherchen in den gleichen Callcentern erfolgen, kann die Polizei allerdings nicht sagen. Auch zu deren Größe gibt es kaum Erkenntnisse.

Stress soll Misstrauen und Nachdenken verhindern

Auch die Staatsanwältin, mit der der Weimarer Arzt angeblich verbunden wurde, gibt es wirklich. "Die hat dann erzählt, dass meine Tochter im Gefängnis sei und da auch bleiben würde. Außer, ich würde 70.000 Euro hinterlegen. Ich hatte aber kein Geld zu Hause und habe auch keine 70.000 Euro, das sagte ich ihr.

Aber die ganze Zeit ging mir durch den Kopf, was das jetzt alles bedeutet. Ich machte mir Sorgen um meine Tochter, dass ein solcher Unfall ja ihr ganzes Leben verändert. Wir haben einen sehr, sehr engen Familienzusammenhalt, da war klar, dass wir helfen müssen. Bildrechte: dpa

Die Frauen haben mich am Telefon weiter emotional und moralisch extrem unter Druck gesetzt. Und dann sagten sie, ich solle dann jetzt zur Sparkasse gehen und das Geld abheben, dann würde man mir weitere Instruktionen geben.

Ich war natürlich immer noch völlig von der Rolle. Damals wusste ich ja nicht, dass es eine Verbrecherbande war und es hat sich auch nicht so angefühlt. Ich bin dann also zur Sparkasse gegangen und habe 20.000 Euro abgehoben. Die Angestellte dort kenne ich schon viele Jahre und die fragte mich auch, warum ich so viel Geld brauche."

Bankmitarbeiter können wichtige Rolle spielen

Gerade die Mitarbeitenden in Banken und Sparkassen sind ein wichtiger Teil der Prävention der Polizei. Sie werden nicht nur sensibilisiert, sondern oft auch geschult, um bei größeren Abhebungen mit den Kunden ins Gespräch zu kommen und den Betrug zu stoppen. Bildrechte: IMAGO / photothek

Aber auch darauf sind die Täter inzwischen vorbereitet, wie der betroffene Arzt erzählt: "Auch für diesen Fall war ich instruiert worden. Ich sollte sagen, dass ich das für ein Auto brauche, das ich kaufen will. Am Telefon wurde mir dann gesagt, weil ich so lange gebraucht hätte, wäre die Staatsanwältin in Jena jetzt nicht mehr da und ich müsste nach Gera fahren zur Staatsanwaltschaft, um das Geld zu hinterlegen."

Opfer werden immer in Bewegung gehalten

"Ich habe mich also ins Auto gesetzt und bin nach Gera gefahren. Die ganze Zeit ging mir im Kopf herum, was wir jetzt machen, wenn in der Familie jemand jemanden totgefahren hat. Es ist ein schrecklicher Gedanke, ich war nicht in der Lage, rational zu denken.

Auf jeden Fall wollte ich selbst mit der Staatsanwältin in Gera reden. Aber die war nicht mehr da. Ich sollte das Geld bei einem Notar hinterlegen. Per Telefon haben die mich bis zu seiner Kanzlei geführt. Dort kam ein Mann aus dem Haus, der sagte, der Notar habe jetzt Klienten, ich solle ihm das Geld übergeben. Langsam kam mir das schon komisch vor, ich wollte aber auf der Straße auch keinen Eklat verursachen."

Aufklärungsquote laut Polizei sehr gering

Die sogenannten Abholer sind laut Polizei das schwächste Glied der Kette. Denn selbst wenn sie gefasst werden können, berufen sie sich laut Patrick Martin oft darauf, einfach nur beauftragt zu sein, etwas abzuholen. "Man kommt über die Abholer nicht an die Auftraggeber heran. Man muss wirklich sagen, wer darauf reinfällt und Geld verloren hat, der ist das Geld auch los. Da besteht so gut wie keine Hoffnung."

Sein aufkeimendes Mistrauen hat dem Weimarer Arzt am Ende eine Menge Geld gespart, wenn auch nicht alles: "Ich habe ihm erstmal nur etwa 8.000 Euro gegeben und damit ist er ins Haus gegangen. Dann riefen die mich aber wieder an und sagten, dass wir 20.000 vereinbart hatten. Ich solle dem Mann jetzt auch den Rest geben, sie würden ihn nochmal rausschicken.

Als er wieder bei mir war, habe ich aber gesagt, ich wolle jetzt mit dem Notar oder der Staatsanwältin sprechen. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. An einer Tankstelle in Gera habe ich dann gehalten und die Frau an der Kasse um ihr Handy gebeten.

Denn auf meinem Handy haben die ja die ganze Zeit angerufen. Vielleicht haben sie es auch überwacht? Ich glaube auch, dass die mich die ganze Zeit beobachtet haben. Also, an der Tankstelle habe ich dann meine Tochter angerufen und die hat gesagt, dass es ihr gutgeht. Sie war entsetzt, dass ich solchen Betrügern zum Opfer gefallen bin.

Direkt danach habe ich die Polizei angerufen, die kamen sofort und wussten schon, worum sich es drehte. Aber auch wenn alles sofort aufgenommen wurde und die sich super um mich gekümmert haben – das Geld ist verlustig. Das habe ich auch nicht wiederbekommen."

Polizei setzt auf Prävention