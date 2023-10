Kriminalität Polizei meldet 2.800 Fälle von Telefon-Trickbetrug bis August

Oft rufen sie bei Seniorinnen und Senioren an - Trickbetrüger, die mit Lügengeschichten an Geld kommen wollen. Auch in Thüringen steigen die Zahlen. Die Täter setzen inzwischen auch auf Chatdienste wie Whatsapp.