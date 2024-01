In Thüringen startet am 1. März die German Professional School (GPS) gleich an vier Standorten. In diesen Schulen sollen Flüchtlinge gezielt auf ein Berufsausbildung vorbereitet und an Unternehmen vermittelt werden. Wie Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag bekanntgab, startet die GPS in Eisenach, Mühlhausen, Gotha und Jena. Das Land stellt bis 2026 insgesamt 11,5 Millionen Euro für die Finanzierung bereit. Umgesetzt wird das Konzept dezentral durch private Bildungsträger, die Ende vergangenen Jahres ausgewählt wurden.