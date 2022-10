In Thüringen haben seit Juni etwa 460 ukrainische Kriegsflüchtlinge einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz erhalten. Wie die Landesarbeitsagentur mitteilte, haben außerdem 1.900 Kriegsflüchtlinge eine geförderte Beschäftigung begonnen. Dazu zählen auch Sprach- und Weiterbildungskurse.

Der Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens, sagte, "in den Teams der Arbeitsvermittlung sind in einigen Jobcentern Sprachmittler, Muttersprachler, eingestellt worden". Denn es gehe um das beiderseitige Verstehen. Zudem gibt es eine Dolmetscherhotline der Bundesagentur.

Allerdings ist damit gegenwärtig nur eine Minderheit der ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integriert. Laut Agentur waren in Thüringen im September 6.000 Menschen aus der Ukraine arbeitslos gemeldet, im Juni waren es 3.200. Deutschlandweit sieht es nicht anders aus. Im Sommer befanden sich von 561.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die erwerbsfähig sind, 38.000 in sozialversicherungspflichtigen Jobs.