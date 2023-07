Starke Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Auffällig in dem Bericht: das Geschlechtergefälle. 67 Prozent der männlichen Geflüchteten von 2015 haben Arbeit, aber nur 23 Prozent der Frauen. Kosyakova sieht zwei zentrale Ursachen: Die Frauen, die kamen, hätten oft Berufe, die es bei der Anerkennung besonders schwierig haben und bei denen sehr gute Sprachkenntnisse gefordert sind– zum Beispiel als Lehrerin oder in der Gesundheitsbranche.



Hinzu kämen Betreuungsverpflichtungen zu Hause. "Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist schwierig. Nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für Migrantinnen und Migranten und die quasi deutschen Frauen. Wir haben einfach ein strukturelles Problem mit Kinderbetreuung und so weiter."

40 Prozent der Beschäftigten arbeiten unterhalb ihres Tätigkeitsniveaus

Ein weiterer Befund der Befragung: Von den 54 Prozent Beschäftigten arbeiten gut 40 Prozent unterhalb des Tätigkeitsniveaus vor ihrer Flucht. Das deckt sich mit Zahlen der Arbeitsagentur. Aus denen geht hervor, dass Geflüchtete vor allem in Wirtschaftszweigen arbeiten, für die selten hohe Qualifikationen benötigt werden. Frank Vollgold von der BA-Regionaldirektion Sachsen. "Aus den Asylherkunftsländern arbeiten die meisten Menschen im Bereich der Zeitarbeit. Denn: In der Zeitarbeit ist der Einstieg erstmal relativ leicht möglich – meist auch im Helferbereich. Darüber hinaus im Gastgewerbe, in der Logistik und natürlich im verarbeitenden Gewerbe."

Ein Hindernis für die Arbeitsmarktintegration, das immer wieder kritisiert wird: die derzeitige Verteilung der Geflüchteten. Unter anderem das DIW Berlin fordert eine sinnvollere Verteilung, bei der sowohl die Qualifikation Geflüchteter als auch regionale Arbeitsmärkte stärker in den Blick genommen werden. DIW-Experte Jan Göbel erklärt: "Eine Verteilung, die die lokale Arbeitsmarktsituation berücksichtigen würde, wäre nicht nur von Vorteil für die Erwerbschancen für die Geflüchteten, sondern auch von Vorteil für die Arbeitsmarktsituation vor Ort, sodass die Kompetenzen der Geflüchteten hier gezielter eingesetzt werden können."