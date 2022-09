Thüringer Kommunalpolitiker haben einheitliche Regeln zum Energiesparen gefordert. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb sagte am Montagabend in der MDR-Sendung FAKT IST!, ein "Flickenteppich" werde nicht funktionieren. Dafür gäbe es in der Bevölkerung kaum noch Verständnis. Er zog einen Vergleich zu den mitunter stark abweichenden Corona-Regeln in verschiedenen Kommunen, die zu Verwirrung geführt hätten. Stattdessen sollte es laut Vonarb eine Art Leitfaden geben, wo die vom Bund angepeilten 15 Prozent Energie gespart werden sollen.