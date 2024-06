Um Familien mit Kindern beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen, stellt Thüringen nach Angaben des Infrastrukturministeriums in diesem Jahr zehn Millionen Euro zur Verfügung. Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt können demnach vom Land einen Zuschuss beim erstmaligen Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie erhalten. Ein entsprechendes Förderprogramm, das rückwirkend zum Jahresbeginn gilt, tritt Mitte Juni in Kraft, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Anträge dafür können vom 17. Juni an bei der Thüringer Aufbaubank gestellt werden.