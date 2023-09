Zur Erklärung: Grunderwerbssteuer zahlt, wer ein Grundstück kauft. Die Höhe der Abgabe bestimmt jedes Bundesland selbst. In Thüringen sind es im Moment 6,5 Prozent vom Kaufpreis. Das ist Spitze in der Bundesrepublik. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt liegt der Steuersatz bei 5 Prozent, in Bayern bei 3,5 Prozent. 286 Millionen Euro sind über die Grunderwerbssteuer im vergangenen Jahr in die Thüringer Landeskasse geflossen.